Maior apreensão de cocaína da história de SP coloca o tráfico em xeque

Nada menos do que 3,2 toneladas de cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária de São Paulo nesta quarta-feira, configurando a maior apreensão de drogas já vista na história de São Paulo.

ANÚNCIO

A droga estava escondida em um caminhão em meio a ração de gado que transitava por rodovia no município de Assis, interior de São Paulo, e rota conhecida da polícia por ser muito usada pelo tráfico de drogas proveniente da Bolívia.

LEIA TAMBÉM:

Droga oculta em sabonetes e chocolates acabam em duas prisões no Aeroporto de Guarulhos em SP

Bunker do tráfico armazenava mais de 200 quilos de droga na Grande São Paulo

Segundo a PM, o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária tinha informações de que dois caminhões estavam transportando drogas na Rodovia Raposo Tavares. Um primeiro caminhão reboque foi parado e estava vazio, mas o segundo, pertencente ao mesmo dono, estava cheio de ração animal.

No caminhão havia mais de 2 mil pacotes de droga (Divulgação/Polícia Rodoviária)

Com a ajuda de cães farejadores, os agentes encontraram 2.280 tabletes de cocaína escondidos entre a ração, que no total somaram 3.250 quilos de droga, um golpe no crime organizado que perdeu cerca de R$ 130 milhões. Havia também escondido na carga seis pacotes de haxixe, num total de 5,6 quilos.

ANÚNCIO

Três homens foram presos, os motoristas dos dois caminhões e um ajudante, cujos nomes não foram divulgados.

MACONHA

Em outra ação policial, desta vez na cidade de Palmital, também interior de São Paulo, os agentes descobriram um caminhão com fundo falso que transportava 360 quilos de maconha pela Rodovia Raposo Tavares.

A droga vinha de Foz do Iguaçu e seu destino seria abastecer o tráfico na cidade de São Paulo.