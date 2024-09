‘Xapa Xana’: quadrilha vendia lubrificante vaginal à base de maconha

Um lubrificante vaginal à base de maconha, vendido com o nome de ‘Xapa Xana’, é o mais novo produto oferecido por quadrilhas de traficantes que operam em Goiás e no Distrito Federal, segundo notícia do Metrópoles.

ANÚNCIO

Os agentes do DF desbarataram um esquema comandado por um casal de Pirenópolis, em Goiás, onde a maconha era a matéria-prima para vários produtos, desde lubrificantes íntimos até protetores labiais, em um esquema extremamente coordenado onde as vendas eram feitas por grupos do Whatsapp para venda direta aos consumidores. Alguns desses produtos, segundo a polícia, chegavam a custar até R$ 900.

A quadrilha possuía ainda várias linhas e perfis nas redes sociais com mais de 60 mil seguidores e tinha até catálogo dos produtos, muitos vendidos em promoções, mas todos feitos com óleo rico em tetrahidrocanabinol, o THC, princípio ativo da maconha que dá a sensação de torpor.

Orgasmos múltiplos

Os lubrificantes sexuais feitos com o óleo composto de maconha era um dos carros-chefes de venda do grupo e prometia ao usuário orgasmos múltiplos, torpor e sensação de alcançar o nirvana a quem o usasse. O produto, segundo os traficantes, prometia ainda o tratamento da região íntima para casos de fissuras e ressecamento vaginal. O ‘Xapa Xana’ era vendido a partir de R$ 130 0 frasco com 15 ml.