Justiça nega liberdade a homem que tentou sequestrar menino dos braços de babá, em SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou um pedido de liberdade ao criador de conteúdo adulto Diego Fernandes dos Santos, de 29 anos, que tentou sequestrar uma criança de três anos, no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. O rapaz está preso preventivamente desde o último dia 22 e, ao ser ouvido pela polícia, não soube explicar o que o levou a cometer o ato.

Na última terça-feira (3), a juíza Adriana Costa, da 32ª Vara Criminal de São Paulo, recebeu a denúncia do Ministério Público sobre a tentativa de sequestro, quando negou o habeas corpus para o homem.

Na decisão, a magistrada ressaltou que ele, além de pegar a criança, ainda jogou a babá no chão e a chutou, o que a leva a considerar que o delito “cometido é gravíssimo” e que Diego agiu com “periculosidade”, o que justifica a manutenção da prisão.

A defesa do criador de conteúdo adulto não foi localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

A tentativa de sequestro ocorreu na manhã do último dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, na Avenida Nossa Senhora do Ó. Imagens mostraram quando Diego se aproximou da babá, a agrediu e tentou levar o garoto (assista abaixo). Um amigo que o impediu de sequestrar o menino disse que eles tinham passado a noite em uma rave e também não soube precisar qual foi a motivação do rapaz.

O vídeo mostra quando a babá caminhava na via pública de mãos dadas com o menino. Eles esperavam para atravessar a rua, quando o homem, que usava uma roupa preta, se aproximou. Ele ficava olhando para trás, no sentido da Rua Jacofer, de onde veio.

A babá estranhou a aproximação do homem e desistiu de atravessar, caminhando na calçada do condomínio. Logo, o suspeito os acompanhou, mas parecia atender uma ligação no celular. A mulher continuou caminhando com a criança e, alguns minutos depois, o suspeito chegou mais perto e deu a mão para o menino. Assustado, ele agarrou o braço da babá, que tentou se afastar do homem.

O suspeito continuou insistindo na aproximação, quando a babá pegou a criança no colo. Nesse momento, o homem empurrou a mulher na direção de um gramado, quando ela caiu, e ele ainda deu um chute nas suas costas. Nesse momento, ele conseguiu pegar o menino e saiu andando.

Foi quando um outro homem apareceu correndo e segurou o suspeito. A babá levantou e conseguiu pegar o menino de volta. Enquanto isso, a dupla entrou em luta corporal. Mesmo assim, o suspeito continuou andando na direção da mulher, enquanto o segundo homem tentava contê-lo e parecia tentar convencê-lo a mudar de ideia.

Prisão do suspeito

Depois da tentativa de sequestro, a polícia foi acionada e prendeu o suspeito, no último dia 22. Ele foi levado para a delegacia e prestou depoimento, mas não soube precisar o motivo de ter pego o menino da babá, o que segue sendo apurado pela investigação.

“Ele não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu”, afirmou o delegado Luiz Eduardo, do 40º DP da Vila Santa Maria, onde o caso foi registrado.

O homem que apareceu impedindo o sequestro é amigo do suspeito e também foi ouvido, mas não é alvo de investigação pelo caso. “Esse rapaz colaborou bastante. Eles estavam juntos, saíram de uma balada rave, [ficaram] a noite inteira, saíram pela manhã. Ele evitou o crime maior. A Polícia Civil o trata como testemunha”, ressaltou o delegado.

Diego foi indiciado por tentativa de sequestro com agravante, pois o alvo do atentado foi um menor, e por periclitação de vida, já que andou com o menino no meio de uma rua e o colocou em risco. “[Ele] poderia ter sido atropelado com essa criança”, observou o investigador.

No último dia 28, o homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Diego também divulgava seus vídeos de sexo no X (antigo Twitter), mas sua conta foi retirada do ar após denúncias de usuários.