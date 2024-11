Justiça decreta prisão preventiva de homem que tentou levar menino dos braços de babá, em SP

A Justiça decretou a prisão preventiva de Diego Fernandes dos Santos, de 29 anos, que tentou sequestrar uma criança de três anos, no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. O homem, que é criador de conteúdo adulto e tem uma conta no Onlyfans, estava embriagado no momento em que foi detido e não soube explicar qual foi a motivação do ato.

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (20), feriado da Consciência Negra, na Avenida Nossa Senhora do Ó. Imagens mostraram quando Diego se aproximou da babá, a agrediu e tentou levar o garoto (assista abaixo). Um amigo que o impediu de sequestrar o menino disse que eles tinham passado a noite em uma rave e também não soube precisar qual foi a motivação do rapaz.

O vídeo mostra quando a babá caminhava na via pública de mãos dadas com o menino. Eles esperavam para atravessar a rua, quando o homem, que usava uma roupa preta, se aproximou. Ele ficava olhando para trás, no sentido da Rua Jacofer, de onde veio.

A babá estranhou a aproximação do homem e desistiu de atravessar, caminhando na calçada do condomínio. Logo, o suspeito os acompanhou, mas parecia atender uma ligação no celular. A mulher continuou caminhando com a criança e, alguns minutos depois, o suspeito chegou mais perto e deu a mão para o menino. Assustado, ele agarrou o braço da babá, que tentou se afastar do homem.

O suspeito continuou insistindo na aproximação, quando a babá pegou a criança no colo. Nesse momento, o homem empurrou a mulher na direção de um gramado, quando ela caiu, e ele ainda deu um chute nas suas costas. Nesse momento, ele conseguiu pegar o menino e saiu andando.

Foi quando um outro homem apareceu correndo e segurou o suspeito. A babá levantou e conseguiu pegar o menino de volta. Enquanto isso, a dupla entrou em luta corporal. Mesmo assim, o suspeito continuou andando na direção da mulher, enquanto o segundo homem tentava contê-lo e parecia tentar convencê-lo a mudar de ideia.

Prisão do suspeito

Depois da tentativa de sequestro, a polícia foi acionada e prendeu o suspeito. Ele foi levado para a delegacia e prestou depoimento, mas não soube precisar o motivo de ter pego o menino da babá, o que segue sendo apurado pela investigação.

“Ele não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu”, afirmou o delegado Luiz Eduardo, do 40º DP da Vila Santa Maria, onde o caso foi registrado.

O homem que apareceu impedindo o sequestro é amigo do suspeito e também foi ouvido, mas não é alvo de investigação pelo caso. “Esse rapaz colaborou bastante. Eles estavam juntos, saíram de uma balada rave, [ficaram] a noite inteira, saíram pela manhã. Ele evitou o crime maior. A Polícia Civil o trata como testemunha”, ressaltou o delegado.

Diego foi indiciado por tentativa de sequestro com agravante, pois o alvo do atentado foi um menor. Além disso, ele também vai responder por periclitação de vida, já que andou com o menino no meio de uma rua e o colocou em risco. “[Ele] poderia ter sido atropelado com essa criança”, observou o investigador.

Diego também divulgava seus vídeos de sexo no X (antigo Twitter), mas sua conta foi retirada do ar após denúncias de usuários.

A defesa do homem não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.