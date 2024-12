Jovem de 27 anos é preso suspeito de estuprar a ex-companheira e mantê-la em cárcere privado no interior de SP

Na manhã desta quinta-feira, dia 05 de dezembro, um jovem, de 27 anos, foi preso suspeito de estuprar a ex-namorada e mantê-la em cárcere privado desde o início da semana, em Fernandópolis, município situado no noroeste do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

ANÚNCIO

Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a Polícia Militar foi acionada por um primo da vítima que disse ter recebido uma mensagem dela, onde ela afirmava que era mantida presa em casa pelo ex-companheiro.

Uma equipe da PM foi até o local e encontrou a mulher, de 59 anos, na varanda do imóvel pedindo socorro. Ela relatou aos agentes que estava impedida de sair pelo ex-namorado por pelo menos três dias. A mulher tinha medida protetiva de urgência para manter o homem afastado.

Leia também:

VÍDEO: Jovem é rendida por criminoso armado e estuprada no meio da rua, na Grande São Paulo

Empresário é preso suspeito de estuprar menor durante voo de SP ao PA; veja o que se sabe do caso

Professor de jiu-jítsu preso por suspeita de estupro de vulnerável iria fugir para Dubai, diz delegado

ANÚNCIO

De acordo com a delegada Sara Marques de Souza, da DDM, a vítima disse também que durante esse período foi obrigada a manter relações sexuais contra sua vontade, sendo ainda torturada com uma faca.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encontrado pelos militares em um dos quartos da residência. Ele foi encaminhado para a DDM e autuado em flagrante por estupro, ameaça, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva. O jovem deve passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira.