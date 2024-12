Celular do homem-bomba pode dar à Polícia Federal mais detalhes sobre atentado

A Polícia Federal encontrou no trailer alugado por Francisco Wanderley Luiz, o ‘Tiu França’, que morreu quando uma das bombas que carregava explodiu em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, no mês passado, seu celular, e espera com isso descobrir mais detalhes da tentativa de atentado.

O aparelho está com a Diretoria de Inteligência e vai ter seu conteúdo analisado para descobrir mais detalhes e, principalmente, se há mais envolvidos no planejamento do ataque e quem financiou a viagem de Francisco e sua estadia em Brasília.

Apesar da morte do homem-bomba, as investigações continuam e a PF quer realizar perícias no local do atentado, nas imediações do STF, exame toxicológico de Francisco Wanderley, cujo laudo necroscópico apontou que ele morreu por “traumatismo cranioencefálico” provocado pela explosão de uma bomba junto à sua cabeça.

EX-MULHER TAMBÉM FALECEU

A ex-mulher do ‘Tiu França’, Daiane Dias, de 41 anos, faleceu nesta terça-feira (dia 3), após atear fogo na casa do ex-marido e sofrer queimaduras de terceiro grau na maior parte do corpo.

Daiane incendiou a casa e ficou dentro, se recusando a ser retirada, quatro dias após a morte do ex-marido. Um dos vizinhos que a socorreu disse que ela não queria sair, gritava que não queria ser presa e que tinha planejado com Francisco o ataque ao Supremo Tribunal Federal.

Após investigação, a polícia concluiu que realmente ela foi a autora do incêndio e sua intenção era cometer suicídio.

Os demais familiares do homem-bomba disseram que não conheciam seus planos.