Acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixa quatro mortos na Rodovia dos Bandeirantes

Carro envolvido no acidente ficou completamente destruído.

Quatro pessoas morreram e ao menos cinco ficaram feridas em um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, na madrugada desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. O acidente ocorreu na altura do km 55 da rodovia, em Jundiaí (SP), no sentido interior. Para resgate das vítimas e liberação da via a pista ficou completamente interditada, chegando a um congestionamento de 8km.

Segundo reportagem do G1, outras três pessoas foram socorridas com ferimentos graves e encaminhadas ao Hospital São Vicente, em Jundiaí. Outras duas vítimas foram atendidas no local.

Entenda o acidente

O acidente envolveu dois caminhões e um carro e ocorreu por volta das 4h30 da manhã. O carro em questão era utilizado por trabalhadores terceirizados que atuavam em uma obra no pavimento da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu justamente em uma área restrita para a obra.

O motorista de um dos caminhões não notou a sinalização na pista e invadiu o acostamento, onde atingiu o carro e o outro caminhão que era utilizado pelos trabalhadores. Conforme informações da Polícia Rodoviária, as vítimas que morreram no local eram trabalhadores que carregavam o caminhão e o motorista que estava no carro.

Até o momento, uma faixa da rodovia e o acostamento seguem interditados, causando ao menos 5 quilômetros de congestionamento no sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes.