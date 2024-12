Morre idosa 'velada' por engano após erro de hospital no interior de SP

Neide Rossi, de 73 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira devido a uma pneumonia. A idosa chegou a ser velada por engano enquanto ainda estava viva, após a Santa Casa de Ribeirão Preto (SP) informar sua morte de forma equivocada. Os familiares de Neide Rossi foram comunicados sobre a morte de outra mulher, Neide Basso, de 81 anos.

A confusão envolvendo as duas idosas foi percebida somente no velório realizado no dia 1º de dezembro, quando familiares de Neide Rossi perceberam que o corpo não era de sua parente. Eles então conferiram o atestado de óbito e confirmaram que o corpo liberado pela Santa Casa era na verdade de Neide Basso.

A morte de Neide Rossi foi confirmada pela Santa Casa, que emitiu uma nota prestando solidariedade à família.

Familiares pretendem entrar na Justiça

Por conta do equívoco, o corpo de Neide Basso foi velado por outra família durante o final de semana. Devido ao ocorrido, o irmão da idosa, o jornalista Daniel Basso, registrou um boletim de ocorrência.

“É triste para minha família toda e para a família de Cravinhos que passou por tudo isso, indo ao velório de uma pessoa que não estava morta. Isso jamais deve acontecer”, declarou Daniel.

Neide Basso, que faleceu no sábado (30) enquanto tratava de uma infecção urinária na Santa Casa. A morte da idosa foi informada aos familiares apenas no dia seguinte, quando o corpo da mulher já era velado em outra cidade. Daniel estava a caminho do hospital para visitar a irmã quando recebeu um telefonema de outro familiar avisando sobre a morte.

