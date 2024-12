Tarcísio diz que não vai demitir Derrite: “olha os números”

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi questionado na manhã desta quarta-feira, em Brasília, para onde viajou para receber uma homenagem, sobre a situação do atual secretário de segurança Pública, Guilherme Derrite, frente aos casos de excesso de violência policial e negou a intenção de demiti-lo.

Tarcísio disse aos jornalistas que o abordaram que Derrite tem feito um bom trabalho à frente da secretaria: “Olhe os números. Você vai ver que está [fazendo bom trabalho]”, disse.

HOMEM JOGADO DA PONTE

O governador repudiou ontem a ação policial no caso do jovem que foi jogado de uma ponte por um PM, na zona sul de São Paulo. Tarcísio disse que esse e o caso do PM que matou um homem com 11 tiros pelas costas serão rigorosamente investigados e sumidos.

QUEM É DERRITE?

O deputado federal Guilherme Derrite (PL) se licenciou do cargo para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e foi autor do plano de governo de Tarcísio para a área de segurança.

Capitão da reserva da Polícia Militar, ele atuou na Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar, e foi afastado do comando de pelotões por excesso de letalidade.