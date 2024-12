Saiba quem era o PM morto e jogado ladeira abaixo no RJ

O policial militar Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, foi reconhecido por criminosos e morto em um dos acessos à Comunidade do Quitungo, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por disparos de fuzil e teve seu corpo jogado ladeira abaixo dentro de um veículo. Segundo o Metrópoles, ação foi registrada por um helicóptero que captava imagens da região no momento do crime.

O policial estava na corporação há 13 anos e era lotado no 41º BPM (Irajá). Ele estava de folga quando foi reconhecido por criminosos que dispararam tiros de fuzil em sua direção. Após ser morto, o corpo do militar foi envolvido por um lençol branco e colocado dentro de um carro, que foi empurrado ladeira abaixo e só parou após se chocar contra muros e postes. O militar foi encontrado morto dentro do veículo, enquanto os criminosos fugiram do local.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que os criminosos empurram o veículo com o corpo do policial dentro.

Até o momento, não foram disponibilizadas informações sobre o velório e sepultamento do militar. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.

Ônibus incendiados e operação da polícia

Conforme a reportagem, o crime ocorreu na região em que três ônibus foram incendiados como forma de represália a uma megaoperação realizada no Complexo da Penha pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 3 de dezembro. O objetivo era cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra líderes do Comando Vermelho.

Até o momento não foram divulgadas informações que confirmem ou neguem a atuação do militar morto durante a operação realizada.