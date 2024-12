Unicamp 2025: provas específicas da 2ª fase acontecem nesta segunda-feira

Os candidatos aprovados para a 2ª fase do Vestibular Unicamp 2025 realizam nesta segunda-feira, 2 de dezembro, o segundo dia de provas com questões específicas para as áreas de saúde, tecnologia e artes. A primeira etapa da fase final do processo seletivo foi realizada no domingo (1) e contou com provas comuns, incluindo a redação, língua portuguesa, literatura, língua inglesa e ciências da natureza.

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas em 23 cidades brasileiras e têm início às 9 horas da manhã. A duração total do período de provas é de cinco horas, sendo que os candidatos são orientados a chegar no local às 8h.

Para esta fase do vestibular foram convocados 13.011 candidatos, que concorrem a 2.537 vagas para 69 opções de curso de graduação ofertados pela Unicamp.

Provas de habilidades específicas

Em alguns casos, como nos cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança os candidatos também precisarão realizar provas de habilidades específicas que ocorrem entre os dias 11 e 13 de dezembro, em Campinas.

Vale lembrar que, após a finalização das provas, a primeira chamada dos candidatos aprovados ocorre no dia 24 de janeiro com convocação para matrícula online nos dias 27 e 28 do mesmo mês. O processo de matrícula deverá ser realizado pelo site da Comvest.