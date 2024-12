Pai morre afogado ao tentar salvar a filha em praia do Litoral Norte de SP

Na manhã do último domingo, dia 01 de dezembro, um homem, de 47 anos, que não teve o nome divulgado, morreu afogado na Praia de Camburi, localizada no litoral norte de São Paulo no município de São Sebastião. As informações são do portal G1.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem tentava salvar a filha, que também não teve a identidade revelada, na praia quando se afogou.

Surfistas e moradores ajudaram no resgate e o homem ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital da Costa Sul.

No entanto, ele não resistiu e morreu. Já a filha dele, sobreviveu. Contudo, não há informações sobre o estado de saúde dela. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial.

Conforme informado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo, unidade operacional do Corpo de Bombeiros especializada em atividades aquáticas, no último fim de semana foram registradas 18 ocorrências de afogamento no Litoral Norte de São Paulo, com 32 vítimas salvas e uma morte.

