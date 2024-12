Após se perder em trilha, repórter Lucas Martins e amigos são resgatados no litoral de SP: “Todos bem”

O repórter Lucas Martins, da Band, e seus três amigos, que tinham se perdido enquanto faziam uma trilha na Serra do Mar com destino a cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foram resgatados neste domingo (1º). Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, fizeram uma operação de buscas e os encontraram ilesos. “Todos bem”, disse o jornalista logo após o resgate.

ANÚNCIO

Segundo os bombeiros, Lucas e os amigos viram o helicóptero sobrevoando a mata e caminharam na direção do Rio dos Macacos, onde foram resgatados. Por volta das 13h, a corporação confirmou que os homens estavam em segurança e que nenhum deles ficou ferido.

LEIA TAMBÉM:

Sumiço na trilha

Conforme o site G1, o jornalista e mais três amigos saíram na madrugada de sábado (30) para a caminhada e, no fim da tarde, avisou a familiares que estava escurecendo e eles não estavam encontrando o caminho.

Os bombeiros foram acionados na madrugada deste domingo, quando enviou dez viaturas para fazer as buscas pelo repórter e amigos, que não tinham mais feito contato.

Conforme a corporação, a esposa de um dos amigos disse que eles entraram na trilha de Juquitiba, pela Estrada do Pilaca, e pretendiam chegar a Itanhaém. Porém, se perderam no meio do caminho e disseram que teriam que passar a noite na mata.

Além de equipes do 18º Grupamento de Bombeiros da capital paulista, participam das buscas socorristas do 6º Grupamento da Baixada Santista, além do helicóptero Águia da PM.

Além de ser repórter da Band, integrante do programa “Brasil Urgente”, Lucas Martins também apresenta o podcast “Pá Daki Pá Dilá” e é ultramaratonista. Ele costuma compartilhar sua rotina para mais de 25 mil seguidores no Instagram.