Repórter Lucas Martins, da Band, desaparece ao fazer trilha com amigos no litoral de São Paulo

Repórter Lucas Martins, da Band, sumiu ao fazer trilha com amigos com destino a Itanhaém, no litoral de SP

O Corpo de Bombeiros realiza buscas pelo repórter Lucas Martins, da Band, que desapareceu ao fazer uma trilha na Serra do Mar com destino a cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Conforme o site G1, o jornalista e mais três amigos saíram na madrugada de sábado (30) para a caminhada e, no fim da tarde, avisou a familiares que estava escurecendo e eles não estavam encontrando o caminho.

Os bombeiros foram acionados na madrugada deste domingo (1º), quando enviou dez viaturas para fazer as buscas pelo repórter e amigos, que não fizeram mais contato.

Conforme a corporação, a esposa de um dos amigos disse que eles entraram na trilha de Juquitiba, pela Estrada do Pilaca, e pretendiam chegar a Itanhaém. Porém, se perderam no meio do caminho e disseram que teriam que passar a noite na mata. No entanto, até o momento, não foram localizados.

Além de equipes do 18º Grupamento de Bombeiros da capital paulista, participam das buscas socorristas do 6º Grupamento da Baixada Santista. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também sobrevoa a região em busca dos desaparecidos.

Além de ser repórter da Band, integrante do programa “Brasil Urgente”, Lucas Martins também apresenta o podcast “Pá Daki Pá Dilá” e é ultramaratonista. Ele costuma compartilhar sua rotina para mais de 25 mil seguidores no Instagram.