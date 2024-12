Família procura por fotografo brasileiro que sumiu após viajar para Paris; buscas entram no quinto dia

A família do fotógrafo mineiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, também conhecido como Flávio Carrilho, está desesperada em busca de informações sobre o paradeiro dele. O homem viajou para Paris, na França, para trabalhar no início de novembro. Ele foi visto pela última vez no último dia 26, nas proximidades de um apartamento de aluguel por temporada na Rue des Reculettes, sendo que deveria ter retornado ao Brasil naquela mesma data, mas não o fez.

Conforme os familiares, Flávio chegou a fazer o check-in para o voo para voltar para casa, porém, não embarcou na aeronave. No mesmo dia 26, um amigo foi informado que o brasileiro tinha se acidentado e recebido atendimento médico no Hôpital Européen Georges-Pompidou.

O relato apontou que, após sair do hospital, Flávio teria tentado estender sua estadia no apartamento, onde foi visto pela última vez, mas depois disso não deu mais notícias e não voltou para o Brasil. Esse amigo esteve no imóvel, onde encontrou o passaporte e alguns pertences do fotógrafo.

Sem notícias do filho, a mãe passou a ligar insistentemente para o celular de Flávio. No dia 28 de outubro, um francês atendeu a ligação e, como não entendia português, passou para um colega brasileiro. Esse rapaz explicou que trabalha em um restaurante e que o telefone em questão foi achado em um vaso de plantas na frente do estabelecimento, na manhã do dia 27 de outubro. Apesar disso, eles não tinham informações sobre o dono do aparelho.

Depois disso, pessoas próximas ao brasileiro disseram ter acionado a polícia local, a embaixada do Brasil na França e a Polícia Federal. Os parentes de Flávio pedem que o nome dele seja incluído na lista de pessoas desaparecidas da Interpol, a polícia internacional.

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, que “tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional”.

As últimas postagens feitas nas redes sociais por Fábio ocorreram no último dia 25 de outubro, um dia antes do desaparecimento (veja abaixo).