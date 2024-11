Ex-companheiro é o principal suspeito por morte de empresária no litoral de SP; vídeo mostra o crime

Empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, foi morta a tiros em Guarujá, no litoral de SP; ex-companheiro é suspeito do feminicídio

A Polícia Civil já identificou o homem suspeito pelo assassinato da empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele, que é ex-companheiro da vítima e a estaria ameaçando desde o rompimento, teve a prisão temporária solicitada à Justiça. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime, cometido em plena luz do dia.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes):

A delegada Maria Aparecida Vianna Scanavacca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), disse que já protocolou o pedido de prisão temporária do homem e aguarda uma resposta da Justiça. Por enquanto, ele ainda não foi localizado.

Brenda foi morta por volta das 8h20 de sexta-feira (29), na Rua Pará, no bairro Paecará, bem em frente ao salão de beleza do qual ela era dona. As imagens mostram quando ela chegou e estacionou a motocicleta em que seguia, sendo que logo depois o homem apareceu e baleou. Mesmo com a vítima no chão, ele continuou a atirar. A ação durou menos de 1 minuto e foram efetuados ao menos seis tiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez manobras de reanimação na vítima, mas ela não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.

Amigos de Brenda contaram que ela tinha terminado o relacionamento recentemente e, desde então, era ameaçada pelo ex-companheiro, que não aceitava. A vítima deixou uma filha de 10 anos.