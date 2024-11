VÍDEO: Empresária é morta a tiros em plena luz do dia no litoral de São Paulo; imagens são fortes

Empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, foi morta a tiros na frente do próprio salão de beleza, em Guarujá, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga a morte da empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, que foi baleada na frente do próprio salão de beleza, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Um vídeo gravado por câmeras de segurança registrou o momento em que ela estacionou uma motocicleta e um homem se aproximou, usando capacete, e efetuou os disparos. Ele fugiu do local, deixando a vítima caída na via pública. O ex-companheiro da vítima é suspeito pelo feminicídio.

Brenda foi morta por volta das 8h20 de sexta-feira (29), na Rua Pará, no bairro Paecará. As imagens mostram quando ela chegou ao salão e estacionou a moto, sendo que logo depois o homem apareceu e baleou. Mesmo com a vítima no chão, ele continuou a atirar. A ação durou menos de 1 minuto e foram efetuados ao menos seis tiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez manobras de reanimação na vítima, mas ela não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.

Amigos de Brenda contaram que ela tinha terminado um relacionamento recentemente e, desde então, era ameaçada pelo ex-companheiro. Assim, o homem é considerado suspeito e é procurado pela polícia.

O delegado titular da Delegacia Sede de Guarujá, Antônio Sucupira Neto, destacou que as imagens das câmeras de segurança são analisadas e os investigadores buscam outras informações para descobrir quais as motivações do feminicídio.

“No primeiro momento, pelas imagens que nós temos, ela não teria percebido a aproximação desse autor. Num determinado momento, ela olha para ele, mas aí ele já está com a arma em punho e efetua vários disparos que, infelizmente, veio tirar a vida dessa pessoa”, disse o delegado, em entrevista à TV Tribuna.

Brenda era dona do salão de beleza e deixou uma filha de 10 anos.