Cacau Show confirma boatos e anuncia parque temático no interior de São Paulo

A Cacau Show confirmou nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a construção de seu parque temático confirmando boatos que já circulavam nas redes sociais. O empreendimento, que conta com investimento de R$2 bilhões, terá aproximadamente sete milhões de metros quadrados e será construído em Itu, no interior de São Paulo. As informações são do G1.

O anúncio em questão foi realizado em uma coletiva à imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, por Alexandre Tadeu Costa, fundador e CEO da rede Cacau Show. A apresentação do projeto também foi compartilhada no canal do YouTube de Alê Costa. Além dele, políticos e profissionais do setor de parques e hotelaria acompanharam o anúncio.

Cacau Park: A fantástica fábrica de felicidade

Nomeado como “Cacau Park: A fantástica fábrica de felicidade”, o parque temático será construído em uma área de sete milhões de metros quadrados e levará um período médio de três anos para ser concluído.

Entre as atrações, o local deverá contar com uma fábrica de chocolate, uma floresta contando a história do cacau e espaços temáticos que contam a história de Alexandre. Além disso, o parque contará com uma montanha russa que deverá ser a maior e mais rápida da América Latina.

Para sua construção, o parque contará com 2,8 mil trabalhadores e mais 3 mil funcionários diretos do parque e seis mil funcionários indiretos. Segundo Alê Costa, o empreendimento deve gerar um impacto econômico de R$35 bilhões nos próximos 10 anos, com expectativa de atender até três milhões de visitantes por ano e 50 mil visitantes por dia.

A live está disponível na íntegra, pelo canal da Cacau Show no YouTube.