PM acha R$ 2,8 milhões em dinheiro e cheques em casa horas após roubo a banco, no interior de SP

Horas após criminosos invadirem e roubaram uma agência da Caixa Econômica Federal em São Carlos, no interior de São Paulo, a Polícia Militar encontrou R$ 2,8 milhões, em dinheiro e cheques, em uma residência na cidade. Também foi apreendida no local uma arma e dez munições. Agora, a Polícia Civil investiga se a quantia localizada tem ligação com a que foi levada do banco.

ANÚNCIO

Conforme a PM, na noite de sexta-feira (29), os agentes foram acionados por conta de uma ocorrência de roubo. No local indicado encontraram algumas pessoas e as revistaram, mas nada de ilícito foi achado. Porém, fizeram uma varredura na residência em que eles estavam, onde encontraram a grande quantidade de dinheiro e cheques, além da arma e munições.

Questionados, os moradores não souberam informar qual era a origem do dinheiro e da pistola. Três pessoas foram levadas para o Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde prestaram depoimento e foram liberadas.

Todo o material apreendido será encaminhado para perícia. Como os valores e a arma não têm procedência comprovada, a polícia suspeita que eles podem estar relacionados ao assalto à agência da Caixa que ocorreu na cidade horas antes.

LEIA TAMBÉM:

Assalto ao banco

Na manhã de sexta-feira, criminosos armados invadiram a agência Santa Felícia da Caixa Econômica Federal, que fica na Rua Miguel Petroni, em São Carlos, e fugiram levando R$ 800 mil em dinheiro. Logo depois que um carro-forte deixou malotes no banco, os bandidos invadiram o local pelo telhado e renderam uma funcionária da tesouraria e clientes.

Conforme a Polícia Militar, um suspeito estava escondido no telhado da agência e, após ver a chegada do carro-forte, avisou ao restante do bando e eles invadiram o banco. Os suspeitos usavam roupas com capuz e máscaras para esconder os rostos.

ANÚNCIO

Após pegarem o dinheiro, eles fugiram e liberaram os reféns. Um deles atirou contra os seguranças da agência bancária, mas nenhum deles ficou ferido.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que três homens invadiram a agência pelo telhado. “Os criminosos subtraíram R$ 800.000,00 em espécie e fugiram. Não houve feridos e o caso será investigado pela Polícia Federal”, disse a pasta.

O Batalhão de Ações Especiais (Baep) foi acionado por suspeita de que os bandidos usaram explosivos para entrar pelo teto, mas nenhum artefato foi encontrado deflagrado no local. Ainda não se sabe como eles conseguiram o acesso.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que “coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes e presta informações exclusivamente às autoridades policiais”. O banco destacou, ainda, que a “agência Santa Felícia está fechada para atendimento ao público e a previsão de reabertura será informada oportunamente”.