Tragédia em família: homem mata a filha, fere três e morre em confronto com a polícia na fuga, em MT

Vanderley Evaristo da Silva, de 44 anos, morreu em confronto com a PM em MT; ele era procurado após matar a filha e ferir três pessoas da família

Uma tragédia abalou uma família em São José dos Quatro Marcos, em Mato Grosso, nesta semana. Na quinta-feira (28), Vanderley Evaristo da Silva, de 44 anos, matou a filha de 15 anos e esfaqueou a ex-companheira, além dos ex-sogros, revoltado com o fim do relacionamento. Ele fugiu após os crimes e foi achado escondido em uma fazenda, na madrugada deste sábado (30), quando reagiu e entrou em confronto com policiais militares. O homem foi baleado e morreu.

ANÚNCIO

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) localizaram o homem escondido na propriedade rural, que fica na divisa entre as cidades de Porto Esperidião e Figueirópolis D’Oeste. O suspeito estava armado e atirou contra os policiais, que revidaram. Vanderley chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

O homem era procurado desde a noite de quinta-feira, quando foi até a casa da ex-mulher e trancou ela e a filha, Talitha Evaristo da Silva, de 15 anos, em um dos quartos e as esfaqueou. Outra filha do casal, de 16 anos, conseguiu fugir e escapou ilesa.

LEIA TAMBÉM:

Na sequência, ele foi até a casa dos ex-sogros e os feriu com a faca. Logo depois, ele mandou áudios para um cunhado, nos quais confessou os crimes. “Só para te avisar, eu matei seu pai, a dona Ana, a Lucélia, sua mãe, e a Talitha e vai lá manda socorrer vai que pega algum vivo ainda. A minha vida foi pro inferno, tchau!”, disse Vanderley na mensagem.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Cáceres, mas Talitha não resistiu a um corte profundo no pescoço e morreu ainda na casa.

Familiares contaram à polícia que o homem não aceitava a separação da mulher e queria se vingar. A Polícia Civil continua investigando a motivação do crime.