Homem é preso após invadir casa e matar atual namorado da ex-companheira, na Grande São Paulo

Um homem foi preso após esfaquear e matar o atual namorado de sua ex-companheira, em Arujá, na Grande São Paulo. Ele teria ido até a casa da mulher, pulou o muro e lá dentro a encontrou deitada em uma cama com o rapaz. Assim, pegou uma faca e partiu para cima da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na manhã de domingo (3). O homem disse à Polícia Militar que morou com a mulher por algum tempo, mas eles enfrentaram uma crise no relacionamento e ficaram um tempo separados. Na ocasião, ele decidiu ir até a casa dela para vê-la, quando invadiu a residência e a encontrou deitada na cama com o atual namorado.

Ele e a ex começaram a discutir e o rapaz tentou intervir, quando foi atacado e esfaqueado. A vítima foi ferida na região do pescoço, das costas e peito. O autor também sofreu um corte em uma das mãos durante o confronto com o rival.

Depois da briga, a mulher acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já encontrou o atual namorado morto. Já o autor do crime foi levado ao Pronto Socorro Municipal para atendimento e, em seguida, encaminhado ao Distrito Policial de Arujá.

O caso foi registrado como homicídio e segue em investigação. A ex-companheira do autor deverá prestar depoimento em breve. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.