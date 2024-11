Nego Di preso novamente? MP investiga se ex-BBB descumpriu medida cautelar

O humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, de 30 anos, pode voltar para prisão caso o Ministério Público do Rio Grande do Sul entenda que alguma regra imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por conceder o habeas corpus, tenha sido quebrada.

Nego Di quebrou alguma medida cautelar do habeas corpus?

Segundo a coluna True Crime, do jornal o Globo, o MP está de olho no ex-BBB Nego Di, que estava preso desde julho de 2024 e segue sendo investigado pelos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O órgão analisa se as fotos e vídeos da comemoração de soltura do humorista, publicadas por amigos e familiares, pode ser entendida como uma quebra da medida cautelar, que obriga o famoso a ficar longe das redes sociais.

Nego Di Com o habeas corpus concedido, humorista fica sem passaporte e não pode usar as redes sociais (Reprodução/TV Globo)

Todas as fotos e vídeos publicadas já foram apagadas, mas uma foto das advogadas Tatiana Vizzotto Borsa e Camila Kersch Rodrigues, que defendem o famoso, brindando sua soltura do cliente com taças de espumante, está na mira do Ministério Público.

Nela, Nego Di aparece, ao fundo, sorrindo. A advogada Tatiana Borsa se defendeu ao conversar com a coluna do jornal O Globo: “As fotos estão no meu perfil. Por isso, não vemos problema”, disse ela, que já deletou a foto.

Ex-BBB Nego Di responde processo em liberdade

O humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, conseguiu o habeas corpus, após ter três pedidos de soltura negados pela Justiça do Rio Grande do Sul. Porém, ele não deve voltar às redes sociais tão cedo já que essa é uma das medidas cautelares impostas para ele deixar a Penitenciária Estadual de Canoas 1 (Pecan 1), na região metropolitana de Porto Alegre.

Nego Di A liberdade do ex-BBB foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Reprodução/TV Globo)

Nego Di não foi absolvido dos crimes que o levaram à prisão

Nego Di segue respondendo pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, mas agora está em liberdade e deve cumprir algumas medidas cautelares determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades, não mudar de residência e ausentar da região sem comunicar previamente a Justiça. O famoso também fica sem acesso ao seu passaporte e não pode deixar o país.