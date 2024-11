Não votou na eleição? Prazo para justificar ausência no 1º turno acaba na quinta-feira (5)

Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições municipais deste ano e que ainda não fizeram a justificativa de ausência devem correr. O prazo acaba na próxima quinta-feira, dia 5.

O procedimento pode ser feito pelo e-Titulo, Autoatendimento Eleitoral, pelo Sistema Justifica ou diretamente nos cartórios eleitorais. Em caso de estar fora do domicílio eleitoral ou simplesmente não ter comparecido para votar é preciso apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência.

O formulário de justificativa encontra-se no site do TSE.

Em caso de a justificativa não ser aceita ou se for apresentada fora do prazo estipulado, o eleitor deverá pagar multa de R$ 3,51 por turno. Embora o valor da multa seja irrisório, é necessário salientar que quem não cumpre as medidas ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não poderá tirar passaporte, participar de concursos públicos ou renovar matrícula em escolas de ensino do estado.

EM VIAGEM

Quem estava no exterior durante as eleições deverá apresentar como prova as passagens, cartões de embarque ou carimbos no passaporte no prazo de 30 dias a contar da data de retorno ao Brasil.

2º turno

O prazo para quem não votou no segundo turno justificar vai até 7 de janeiro, pelos mesmos canais oficiais.