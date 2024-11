Hidrolipo: entenda o que é a versão simplificada da lipoaspiração que levou à morte de uma mulher em SP

A jovem Paloma Lopes Alves, de 31 anos, morreu durante a realização de uma hidrolipo na clínica Maná Day, localizada no Tatuapé, Zona Leste de SP. A mulher, que deu entrada na clínica em 26 de novembro, teve uma para cardiorrespiratória após realizar o procedimento com um médico que foi contratado por meio das redes sociais. Ela realizaria a remoção de gordura das regiões das costas e abdômen.

ANÚNCIO

Leia também:

Conhecida por ser uma versão simplificada da lipoaspiração, procedimento cirúrgico para remoção de gordura localizada que requer anestesia geral, a hidrolipo é um procedimento simplificado que pode ser realizado em consultórios e clínicas desde que os protocolos de segurança sejam seguidos à risca.

Conforme publicado pelo portal Metrópoles o cirurgião plástico André Maranhão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP-RJ), reforça que a nomenclatura “hidrolipo” não é reconhecida oficialmente pela SBCP, visto que o procedimento é uma lipoaspiração realizada em consultórios.

A popularização do termo se deu justamente para “facilitar o entendimento dos pacientes”, mas ainda assim a complexidade do procedimento se mantém. Além disso, mesmo que não seja realizado em um hospital, é necessário que o espaço esteja devidamente equipado, higienizado e seguro para minimizar os riscos de infecções, perfurações e morte.

Diferenças e riscos

A hidrolipo é realizada com uma anestesia local e inclui a aplicação de soluções no tecido adiposo do paciente antes da retirada da gordura. Segundo Fausto Bermeo, cirurgião plástico citado pelo Metrópoles, o procedimento também apresenta riscos aos pacientes, reforçando a necessidade de ser realizado em um ambiente adequado e esterilizado.

Apesar de ser feito com uma anestesia local, ainda é necessário que o espaço possua os equipamentos para manter o paciente devidamente monitorado e para prestar socorro em caso de possíveis complicações.