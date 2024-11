Morte após hidrolipo: clínica onde mulher fez cirurgia é interditada por atividade irregular, em São Paulo

A Clínica Maná Day, localizada na Avenida Conselheiro Carrão, Zona Leste de São Paulo, foi autuada e interditada pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), nesta quarta-feira (27). O local é onde Paloma Lopes Alves, de 31 anos, morreu após passar por uma hidrolipo. Conforme o órgão da prefeitura, o estabelecimento exercia atividade irregular, pois não possuía a licença sanitária para procedimentos invasivos.

Os responsáveis pela clínica não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. As redes sociais do estabelecimento também foram desativadas.

Paloma deu entrada na clínica para a hidrolipo na terça-feira (26), mesma data em que se encontrou com o médico Josias Caetano dos Santos pela primeira vez. Ela tinha feito o acerto com ele sobre a cirurgia pelas redes sociais e fez o pagamento no valor de R$ 10 mil por meio de transferências bancárias.

Em entrevista à TV Globo, o médico disse que a paciente começou a sentir falta de ar minutos após ser levada para a sala de recuperação pós-operatória e ficou inconsciente rapidamente. Ele acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que levou a mulher até o Hospital Municipal do Tatuapé, mas ela não resistiu.

Na unidade hospitalar, foi apontado como causa provável da morte uma embolia pulmonar, mas o laudo da necropsia ainda vai confirmar essa questão.

O marido de Paloma procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, quando disse que soube que o médico em questão já tinha sido denunciado por vários pacientes por erros em cirurgias. Ele afirma que houve demora no socorro e negligência médica.

“A gente foi fazer o procedimento, e eu estava lá. Fizeram uma negligência enorme. Demoraram muito para chamar o Samu. A hora que eu vi que o Samu estava lá, eu saí correndo. Eles não me informaram o que estava acontecendo. Uma situação muito triste, delicada. Nossa, fora do comum. No hospital, tentaram reanimar, mas ela veio a óbito”, afirmou Everton ao G1.

Já a defesa do médico informou que todos os processos contra ele aberto por pacientes foram arquivados. “O Dr Josias não tem uma condenação penal em relação a erro médico. E todos os processos, os inquéritos policiais que foram abertos, todos foram arquivados. Então, nós iremos prestar os esclarecimentos devidos”, afirmou o advogado Lairon Joe.

O caso foi registrado como morte suspeita no 52º Distrito Policial no Parque São Jorge. Os investigadores aguardam os laudos periciais sobre o falecimento.

O que é hidrolipo?

A hidrolipo, também chamada de lipoaspiração tumescente, é um procedimento estético bastante invasivo que remove gordura localizada em diversas partes do corpo, como abdômen, quadris, coxas, nádegas. A cirurgia é realizada com anestesia raquidiana, que deixa apenas uma parte do corpo sem sensibilidade. Assim, se não for sedado, o paciente fica acordado o tempo todo.

A hidrolipo é indicada, normalmente, para pessoas que estejam próximas do peso ideal, mas que possuam acúmulos de gordura em pontos específicos do corpo.

O uso dessa terminologia não é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), mas o órgão orienta que os locais para realização precisam atender alguns pré-requisitos determinados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), como ser realizado em centros cirúrgicos, hospitais e clínicas que tenham suporte para qualquer intercorrência do paciente.