Prefeito de São Paulo diz que vice eleito vai assumir Secretaria de Assuntos Estratégicos

O coronel Ricardo Mello Araújo, do PL, foi escolhido para assumir a Secretaria de Projetos Estratégicos na nova administração de São Paulo, onde atuará ao lado do prefeito eleito Ricardo Nunes, do MDB. A confirmação foi feita por Nunes durante uma coletiva de imprensa, destacando a importância do papel de Mello Araújo na gestão municipal.

Mello Araújo expressou anteriormente seu desejo de contribuir de forma ampla para a administração da cidade, abordando questões que são consideradas prioritárias. O prefeito Nunes ressaltou que a escolha do coronel para a secretaria é uma estratégia para lidar com problemas críticos, como Segurança, Transporte, Educação e Saúde.

A nova secretaria terá um foco especial em desafios delicados, incluindo a situação da Cracolândia e a gestão do serviço funerário na capital.

Mello Araújo foi indicação pessoal de Jair Bolsonaro para formar parceria com Nunes nas eleições.

A atuação de Mello Araújo será fundamental para enfrentar essas questões sensíveis e buscar soluções eficazes. Além da nomeação de Mello Araújo, Nunes também anunciou que Edson Aparecido, do MDB, permanecerá à frente da Secretaria de Governo.

Aparecido é um aliado de longa data de Nunes e traz consigo uma vasta experiência política, tendo participado de várias administrações anteriores. Durante a campanha, ele enfatizou a necessidade de se distanciar do ex-presidente Jair Bolsonaro.