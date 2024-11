Jovem fica em coma após ser espancado por dois homens no litoral de SP; vídeo registrou o crime

A Polícia Civil investiga um ataque cometido contra o jovem Leonardo Matheus Vieira Pereira, de 20 anos, que foi espancado por dois homens em uma rua de Praia Grande, no litoral de São Paulo. O crime ocorreu no fim de outubro e, desde então, o rapaz está internado com quadro grave, em coma. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime, cuja motivação ainda é um mistério (assista abaixo).

O ataque ocorreu na madrugada do último dia 27 de outubro. As imagens mostram quando dois homens espancaram Leonardo na Rua Luís Antônio de Andrade Vieira, no bairro Boqueirão.

Conforme familiares, a vítima tinha ido até uma feira hippie com um amigo e voltava para casa, quando foi atacada. O vídeo mostra que Leonardo e os suspeitos pareciam discutir, quando os agressores passaram a dar socos e chutes no rapaz. O amigo da vítima tentou intervir, mas acabou correndo com medo.

Leonardo ficou desacordado na via pública e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Hospital Irmã Dulce com várias lesões no rosto e cabeça, com os dois lados do maxilar quebrados e com suspeita de lesão cervical. Desde então, o rapaz segue em coma e ainda não há certeza sobre possíveis sequelas.

Os dois suspeitos pelo espancamento foram registrados por câmeras de seguranças de prédios da região circulando pelo bairro. Em um determinado momento, eles estavam acompanhado por duas mulheres, que presenciaram o ataque.

Suspeitos de espancar jovem em Praia Grande, no litoral de SP, foram vistos circulando com duas mulheres (Reprodução)

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado como lesão corporal pelo 2º Distrito Policial de Praia Grande. Um dos suspeitos foi identificado, mas ainda é procurado.

“As equipes da unidade identificaram um dos suspeitos envolvidos e diligências são realizadas para localizá-lo e prendê-lo. A polícia segue trabalhando para identificar o outro envolvido”, informou a pasta.

Família está desesperada

A família de Leonardo está desesperada em busca de respostas. “Tentaram matar o meu sobrinho, foi o que fizeram. E a gente quer que eles expliquem o motivo de tanta agressividade e maldade”, disse a assistente administrativo Alessandra Freitas, tia da vítima, em entrevista ao G1.

Ela contou que Leonardo costumava sair com amigos aos fins de semana, mas sempre avisava sobre sua localização. Naquela data, ele não voltou para casa e já foi encontrado desacordado no hospital.

“A gente realmente não sabe o que aconteceu, se já tinham alguma rixa ou algum problema entre eles. Mas mesmo que tivesse, nada justifica o que fizeram com o Leonardo, porque ele já estava no chão e foram dois contra um. Um dos rapazes bate mesmo, sem dó, pisa na cabeça, dá chute e ele já estava desacordado. Então foi uma covardia”, lamentou a tia.