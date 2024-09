VÍDEO: Aluno autista é agredido por colega em sala de aula no litoral de SP; ele já tinha sido ameaçado

Um estudante de 14 anos, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi agredido por um colega dentro de uma sala de aula, em Mongaguá, no litoral de São Paulo (veja no vídeo abaixo). A vítima já tinha ficado um tempo afastada das aulas após receber ameaças. Tudo ocorreu depois que o garoto denunciou que um grupo de alunos estava fumando maconha em um dos banheiros da instituição de ensino.

As agressões contra o aluno autista ocorreram dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Givaldo Alves Gomes, no bairro Copacabana Paulista, na última terça-feira (24). O caso foi denunciado à Polícia Civil no dia seguinte, quando foi registrado como lesão corporal.

Conforme o site G1, em abril deste ano, o estudante com TEA contou à direção da escola que viu colegas fumando maconha em um dos banheiros do local. A partir daí, o garoto passou a ser ameaçado e, por precaução, ele foi afastado das atividades escolares para começar um tratamento psiquiátrico e psicológico.

Ele mal tinha voltado às aulas, quando foi agredido. O vídeo mostra quando um colega o atacou com socos, até o momento que um professor apareceu e separou os dois. O menor sofreu lesões no rosto e cabeça e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Agenor de Campos. Após receber atendimento médico, ele foi liberado.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe do menino autista disse que foi até a escola para entregar uma chave, quando soube das agressões. Funcionários teriam dito que não tinha sido nada grave e a situação já estava resolvida, mas ela encontrou o filho chorando na sala da diretoria.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Monguagá e o texto será atualizado assim que houver resposta. O caso segue em investigação no 1º Distrito Policial da cidade.