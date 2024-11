Saiba quem eram os enfermeiros achados mortos dentro de carro em SP; causas ainda são apuradas

Os enfermeiros que foram achados mortos dentro de um carro estacionado em frente a uma chácara em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, foram identificados. Se tratam de Daniel Henrique Dias, de 42 anos, e Barbara Cristine dos Santos Rosa, de 32, que também eram DJs e tinham atuado em um evento no local. As causas dos óbitos ainda são apuradas, mas, como eles dormiram em um carro com os vidros fechados, há suspeita de asfixia por falta de oxigênio.

Os corpos foram achados dentro do carro, parado na Estrada Lucinda de Jesus Silva, na tarde de segunda-feira (25). Populares tentaram chamar os enfermeiros e, como eles não respondiam, acionaram a Polícia Militar.

Uma testemunha disse que o casal tinha atuado como DJ em uma festa na chácara e, em um determinado momento, foi descansar no carro. Não se sabe, ao certo, quanto tempo a dupla permaneceu dentro do veículo fechado.

A perícia foi acionada e analisou a cena, levantando a suspeita de asfixia por falta de oxigênio, já que não havia circulação de ar. Porém, os corpos passam por exames necropsiais, que vão comprovar as causas da morte. Não havia sinais de violência.

Os policiais encontraram no carro algumas substâncias químicas e comprimidos, que se assemelhavam a ecstasy, sendo que tudo foi recolhido e encaminhado para análise. O veículo também foi levado para uma perícia.

O caso segue sendo investigado como “mortes suspeitas” na Delegacia de Itapevi.