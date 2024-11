Paraná Pesquisa mostra que Bolsonaro derrubaria Lula em eventual eleição

Um levantamento feito pelo Paraná Pesquisa divulgado nesta quarta-feira (27) mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro largaria na frente nas intenções de voto para a eleição de 2026.

ANÚNCIO

De acordo com os números, Bolsonaro tem 37,6% das intenções de voto, contra 33,6% do seu adversário, o atual presidente Lula. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estariam no limite do empate técnico.

Na pesquisa, Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 7,9% dos votos, e Simone Tebet (MDB), em quarto, com 7,7% e em último Ronaldo Caiado (União Brasil), com 3,7%. Os votos brancos e nulos somam 5,8% e não sabe/não opinou, 3,8%.

LEIA TAMBÉM:

Nesta pesquisa foram ouvidas 2.014 pessoas entre os dias 21 e 25 de novembro.

Lula x Bolsonaro

A pesquisa mostra que o candidato petista caiu nas intenções e voto em relação à última pesquisa, feita em julho, onde Lula aparecia com 36,9%. Bolsonaro manteve a estabilidade e oscilou somente 0,7 ponto percentual para cima.

INELIGIBILIDADE DE BOLSONARO

Diante da inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, o Paraná Pesquisa fez um levantamento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

ANÚNCIO

1 - Cenário com Michelle Bolsonaro

Lula (PT) - 42,7%

Michelle Bolsonaro (PL) - 40,8%

Brancos/nulos/nenhum - 11,7%

Não sabe/não opinou - 4,9%.

2 – Com Tarcísio Freitas

Lula (PT) - 43,0%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 39,2%

Brancos/nulos/nenhum - 13,4%

Não sabe/não opinou - 4,4%.