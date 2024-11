Ossadas humanas são encontradas em cemitérios privatizados de São Paulo, aponta auditoria

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo identificou ossos humanos e restos fúnebres em cemitérios privatizados pela prefeitura. As informações são do GLOBO.

A vistoria, realizada entre 12 e 16 de novembro, encontrou irregularidades em dez cemitérios, que desde março de 2023 estão sob administração privada. Além dos restos humanos expostos, também foi encontrado lixo de velórios descartado de forma inadequada.

O TCM apontou que escavações realizadas nos cemitérios Vila Formosa, Campo Grande e Dom Bosco, sem as devidas exumações, resultaram na exposição de partes de esqueletos e no descarte impróprio de ossadas. No cemitério Vila Formosa, um crânio foi encontrado solto no solo. Já no São Pedro, foram detectados resíduos de exumações misturados com materiais de construção.

A auditoria foi encaminhada à SP Regula, agência responsável pela fiscalização, e ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que já enfrentava críticas sobre a gestão dos cemitérios durante sua reeleição, especialmente em relação aos preços cobrados pelos sepultamentos.

Em respostas, as empresas Consolare (Vila Formosa), Grupo Maya (Campo Grande) e Velar SP (São Pedro) alegaram que as irregularidades foram pontuais, com a Consolare defendendo o processo de exumação e a Velar afirmando que a situação foi uma falha individual. O Grupo Maya afirmou que o cemitério foi encontrado em condições precárias.

O caso segue em investigação e, segundo o GLOBO, a SP Regula ainda não se pronunciou até o momento da postagem do artigo.