Van escolar era usada para transportar drogas na Grande São Paulo

Uma van escolar de São Bernardo do Campo era usada para transportar droga e driblar a fiscalização dos agentes da polícia entre Cotia, São Bernardo e a Capital.

ANÚNCIO

Na última quarta-feira, a polícia recebeu informações de que um caminhão havia chegado a São Paulo com uma grande carga de maconha e que a carga seria entre em Cotia, onde uma van escolar estaria no local para receber a carga e levá-la para a região do ABC do paulista

Os agentes traçaram a possível rota da droga e fizeram um bloqueio para interceptar a van, que supostamente seguiria para São Bernardo. Durante a abordagem foram encontrados no veículo 485 tijolos de maconha, que segundo o suspeito detido seguiria para abastecer outro ponto de venda de drogas, no Brás, região central da capital paulista.

Os policiais agora tentam identificar os outros envolvidos no esquema no receptação, transporte e venda de drogas na Capital.

O motorista da van foi preso por tráfico de entorpecentes. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.