Homem de 40 anos é internado em estado grave após ser esfaqueado por adolescente durante encontro no RJ, diz PM

Na noite da última terça-feira, dia 26 de novembro, um homem, de 40 anos, foi esfaqueado e internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, município do Rio de Janeiro, localizado na região Norte Fluminense do estado. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até a unidade hospitalar verificar o caso. Lá, tomaram conhecimento de que a vítima e o suspeito, de apenas 14 anos, estavam no local por conta de ferimentos.

Os dois haviam marcado um encontro pela internet, no subdistrito de Guarus, na noite de terça-feira, conforme informações obtidas pela PM.

Adolescente alega legítima defesa

O adolescente relatou aos agentes que levou uma faca para o encontro no intuito de se defender. Ele disse que acabou se desentendendo com a vítima, e o esfaqueou. O jovem alegou legítima defesa de assédio.

O suspeito, que sofreu ferimentos na mão, foi ouvido na 146ª Delegacia de Guarus, onde confirmou ter sofrido tentativa de abuso sexual. Em seguida, ele foi liberado.

Vítima está em estado grave

De acordo com o boletim médico, o homem teve perfuração na região da cervical, abdômen e mão esquerda, e está grave na Unidade de Pacientes Graves do pronto-socorro do Hospital Ferreira Machado.

Um inquérito policial foi aberto para averiguar a tentativa de estupro do paciente contra o adolescente.

