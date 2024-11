VÍDEO: Passageiros andam em trilhos após falha na Linha 3-Vermelha; Metrô diz que operação foi normalizada

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando passageiros desceram de um trem e caminharam pelos trilhos na Linha 3-Vermelha do Metrô, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (26). A situação ocorreu depois que a locomotiva parou, em função de problemas enfrentados na região da Estação Tatuapé, e os usuários reclamavam da falta de circulação de ar. Uma interferência na via causou transtornos nas operações e deixou as plataformas lotadas, sendo que após 4h de transtornos, o Metrô informou que a circulação das locomotivas foi normalizada.

O problema na via ocorreu entre 6h40 e 10h15. Por conta disso, os trens operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada, o que gerou muita lotação nas estações da linha e também refletiram em outros locais, como em plataformas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O Metrô informou que teve que paralisar a operação no trecho entre Santa Cecília a Palmeiras-Barra Funda, por questões de segurança, pois alguns passageiros desembarcaram no túnel e seguiam a pé até a próxima estação.

Apesar dos transtornos, o Metrô disse que, por volta das 9h58, a operação normal foi retomada em toda a Linha 3-Vermelha. No entanto, às 10h15 ainda havia reflexos.

“A circulação dos trens na Linha 3-Vermelha iniciou o processo de normalização às 9h58 desta terça-feira (26). Por volta das 6h40, um equipamento elétrico da via na região da estação Tatuapé foi danificado e ocasionou desenergização naquele trecho, no sentido Corinthians-Itaquera. Às 8h10, após uma intervenção de uma equipe de manutenção as vias foram reenergizadas. Em seguida, já próximo da normalização, passageiros acionaram o botão de emergência em um trem entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Marechal Deodoro, descendo à passarela de emergência da via. Por isso, a circulação foi interrompida no trecho para orientação e retirada dos passageiros. Assim que as vias neste trecho foram liberadas, a circulação dos trens passou a ser feita de forma regular”, informou o Metrô.

O órgão também explicou quais foram as medidas adotadas durante a falha na linha. “Durante a ocorrência, os trens da Linha 3 operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. Como alternativa, o Metrô liberou a transferência gratuita para a CPTM nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera e acionou a operação PAESE com ônibus no trecho entre as estações Penha e Barra Funda”. No fim, o Metrô pediu “desculpa aos passageiros pelos transtornos causados”.

Passageiros reclamaram do caos

Em postagens nas redes sociais, passageiros reclamaram das estações lotadas e da falta de informação nas plataformas. Eles mostraram a dificuldade que foi utilizar o transporte sobre trilhos nesta manhã.

