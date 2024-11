Quina sorteia prêmio milionário; confira as dezenas desta terça-feira

Apostadores que forem tentar a sorte no sorteio desta terça-feira (26) da Quina podem faturar um prêmio acumulado que Poe chegar a R$ 15,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Quina desta terça-feira são:

06, 11, 21, 22, 39

LEIA TAMBÉM:

É hoje! Mega-Sena tem prêmio de R$ 55 milhões; confira os números sorteados

Resultado da Lotofácil: confira os números do sorteio desta terça-feira

SEM GANHADORES

O sorteio desta segunda não teve ganhadores na Quina e o prêmio principal ficou acumulado. Duzentos e quatro apostas, entretanto, acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 3.143,73.

Na faixa do terno, 11.866 apostas levaram para casa R$ 51,47 cada.

ANÚNCIO

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.