Resultado da Lotofácil: confira os números do sorteio desta terça-feira

O concurso 3253 da Lotofácil deve pagar nesta terça-feira (26) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal o prêmio de R$ 1,7 milhão.

Confira as 15 dezenas do sorteio da Caixa desta terça-feira:

01, 03, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

Ontem um apostador de São Paulo botou as mãos no prêmio da loteria. Ele ganhou sozinho R$ 1.261.878,36.

Na faixa dos 14 acertos foram 278 apostas premiadas, cada uma com R$ 1.359,64. Entre os apostadores que acertaram 13 números, 9.831 foram premiados com R$ 30.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.