Caso Gritzbach: assassino foi flagrado por câmera de segurança andando pelas ruas de Guarulhos após crime

Após matarem o empresário Antônio Vinícius Gritzbach na área de desembarque no Aeroporto de Guarulhos, os criminosos fugiram em um Gol Preto, que foi abandonado a poucos quilômetros do local. Uma câmera de rua gravou um dos criminosos andando tranquilamente pelas ruas da cidade após o crime, poucos momentos antes de ele ser resgatado por um comparsa. A notícia é do SBT News.

ANÚNCIO

A polícia descobriu que os matadores deixaram o carro em um terreno e pegaram um ônibus da Viação Campo de Ouros. Ambos desceram um pouco mais à frente e se separaram. Um deles usava boné, e foi gravado por uma câmera de segurança de rua.

Matador anda pelas ruas após crime no aeroporto (Reprodução)

Os dois criminosos foram resgatados por Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos, em um Audi Preto, e sumiram. Kauê também participou da morte de Vinícius. Ele estava dentro do aeroporto passando informações sobre a movimentação do empresário para que a quadrilha chegasse no momento exato em que ele deixasse o local.

LEIA TAMBÉM:

A polícia está procurando Kauê e promete pagar uma recompensa e R$ 50 mil por informações que levem à sua prisão. Ele segue foragido.

DELATOR SABIA QUE ESTAVA COM A CABEÇA A PRÊMIO

Antônio Vinicius fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro para traficantes ligados ao PCC. Ele foi preso e acusado de mandar matar o traficante Anselmo Santa Fausta, em 2021, e fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público, delatando esquemas da facção e policiais corruptos.

Ele foi morto com 10 tiros de fuzil quando voltava de viagem com sua namorada, na saída do saguão do aeroporto de Guarulhos que dá acesso para a área de desembarque.