Caso Gritzbach: polícia descobre que supostos matadores fugiram de ônibus

Imagens de câmeras de segurança que a polícia conseguiu nos arredores do aeroporto mostram que os dois suspeitos, que estão sendo tratados como os atiradores responsáveis pela execução do empresário Vinicius Gritzbach, foram vistos fugindo da região de ônibus, em Guarulhos.

Segundo a polícia, o Gol preto usado pelos matadores foi abandonado a cerca de seis quilômetros do aeroporto. Os criminosos tentaram queimar o veículo, mas não foi possível. Foram abandonadas no local também as armas usadas na execução, dois fuzis e uma pistola, além de munição.

Momentos mais tarde, câmeras gravaram os dois suspeitos entrando em um ônibus da Viação Campo dos Ouros, e segundo a polícia, desceram no Jardim Cocaia, em Guarulhos, onde um personagem já identificado pela polícia recolheu os dois.

Esse terceiro personagem é Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos, que foi visto no saguão do aeroporto momentos antes do crime e cujo papel seria sinalizar os matadores que o empresário deixava o terminal para a área de desembarque do aeroporto. A polícia ainda não identificou os dois suspeitos que fugiram de ônibus do aeroporto.

Após quase duas semanas do crime, a polícia ainda não pode afirmar que ele tenha sido executado pelo PCC por ter delatado a quadrilha, embora essa seja a linha de investigação mais consistente. Mas Vinicius Gritzbach também havia delatado agentes policiais que recebiam propina e tinha pendências com lideranças do Comando Vermelho, facção do Rio de Janeiro, e todos tinham motivo para vê-lo eliminado.