Lista de indiciados por tentativa de golpe deve sair nesta quinta-feira

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto.

É esperado que a lista de pessoas a serem indiciadas no inquérito que apura uma tentativa de Golpe de Estado fracassada em 2022 seja finalizada ainda na manhã desta quinta-feira, dia 21 de novembro. Informações publicadas pela colunista Camila Bomfim por meio de seu blog no G1, indicam que ao menos 40 pessoas devem ser listadas no inquérito, sendo que os nomes dos envolvidos podem ser divulgados ainda hoje (21).

Leia sobre o caso:

Inicialmente a lista é composta por 40 nomes, no entanto os investigadores não descartam a possibilidade de que a quantidade de indiciados aumente conforme o andamento e finalização das apurações. Entre os nomes é esperada a presença de políticos reconhecidos, militares e ex-assessores presidenciais.

Segundo a jornalista, é esperado que envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 também sejam incluídos na lista, bem como os nomes listados como envolvidos nos planos para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes após as eleições de 2022.

Ao menos dois crimes foram listados

De acordo com informações anteriores, a decisão assinada por Moraes que autorizou a prisão dos cinco envolvidos nos planos golpistas se baseia nos artigos que listam como crimes a “tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito e a tentativa de golpe de estado”.

Os crimes em questão foram incluídos no Código Penal em 2021, sendo que a pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão conforme o artigo 359-L. Por sua vez, conforme o artigo 359-M, quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído pode ser condenado a pena de 4 a 12 anos de prisão.