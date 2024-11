Bolsonaro pode ser responsabilizado por tentativa fracassada de golpe? Entenda

Após a divulgação e as prisões originadas por meio da Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República (PGR) estuda realizar uma única acusação criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. De acordo com reportagem do O Globo, a Polícia Federal tem suspeitas de que exista uma “organização criminosa” no entorno o ex-presidente, sendo que esta teria atuado de forma ativa na tentativa de um Golpe de Estado; no ataque a instituições; na venda ilegal de joias; na fraude de cartões de vacinação e realizado atos de espionagem de adversários políticos.

Segundo a reportagem, a conclusão da PF sobre a tentativa de golpe deverá ser enviada a Paulo Gonet, procurador-geral da República, nos próximos dias. Com isso, seus auxiliares devem avaliar e analisar uma suposta participação de Bolsonaro nas ações, conectando o caso com os outros inquéritos para estabelecer conexões.

Desde a divulgação dos planos golpistas Bolsonaro não se manifestou sobre o caso, mas em momentos anteriores chegou a reforçar que não participou de ações como estas. Apesar disso, em uma entrevista citada pelo O Globo, o ex-presidente afirmou que chegaram a acontecer debates sobre a decretação de “estado de sítio, mas afirmou que discutir a Constituição não é um crime”.

Ataques virtuais a opositores

Conforme os dados do inquérito que levou à prisão de quatro militares e um policial federal na última terça-feira (19), foram levantados “cinco eixos de investigação” envolvendo o ex-presidente e pessoas de seu entorno. Um deles seria a realização de ataques virtuais a opositores, que compõe o inquérito que investiga as milícias digitais.

Segundo a PF, o grupo que tramava o Golpe de Estado teria utilizado o “mesmo modus operandi da milícia digital” responsável por atacar instituições e disseminar informações falsas sobree o processo eleitoral. Além disso, também é investigada a utilização de recursos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a espionagem ilegal de adversários políticos.

Caso todos os elementos sejam conectados, a PGR ganhará força na argumentação sobre o envolvimento direto do ex-presidente em um plano golpista após as eleições de 2022, podendo até mesmo levar Bolsonaro e pessoas de seu entorno a serem indiciados nos próximos dias. Uma das peças-chave da operação seria Mauro Cid, que pode ter os benefícios da delação premiada anulados e retornar à prisão.