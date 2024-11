Eleições 2026: Tarcísio lidera intenções de voto para governo de São Paulo, mas Marçal também está no páreo, diz pesquisa

Um levantamento sobre a percepção dos paulistas para a eleição de 2026 ao governo do Estado mostra que o atual governador, Tarcísio Freitas (Republicanos) lidera isolado as intenções de voto, com 40,5%, mas o candidato derrotado à Prefeitura de SP, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), vem logo atrás com 20,5%, seguido em terceiro por Márcio França, com 12,6%. Alexandre Padilha marca 7,7% e Felipe Sabará, 1,4%.

O número de votos brancos e nulos foi de 12,2% e os que não sabem ou não responderam, 5%.

Os dados são do Paraná Pesquisa, que ouviu 1.684 eleitores no estado em três regiões do Estado de São Paulo entre 15 e 19 de novembro.

SEM TARCÍSIO

Em um cenário estimulado onde o eleitor é questionado em quem votaria, excluindo da lista o atual governador Tarcísio, Marçal lidera com 28,3%, seguido por Ricardo Nunes (MDB), com 27,2% e França, com 14,6%. Padilha tem 7,7% e Sabará, 1,5%.

Neste cenário, o número de brancos e nulos é ainda maior, de 14,7%. Não sabem ou não responderam, 6%.