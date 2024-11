“Verdadeiro recorde!” Pablo Marçal questiona velocidade com que PF fez seu indiciamento

O ex-coach e candidato derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal foi indicado nesta sexta-feira pela Polícia Federal no caso do laudo falso que apresentou atestando que o seu adversário, o deputado federal Guilherme Boulos, seria usuário de droga.

Em seu depoimento anterior ele havia dito que não tinha nada a ver com a falsificação e que teria sido pessoas de sua campanha que fizeram a publicação do laudo em seu Instagram. Agora, após o indiciamento, o empresário questionou a velocidade da Justiça: “É nítido como a velocidade do julgamento moral para aqueles que se identificam com a direita é significativamente mais rápida. Nunca testemunhei uma resposta tão célere em uma investigação como essa”, disse em nota.

Laudo falso contra Boulos gera indiciamento de Pablo Marçal pela Polícia Federal

O laudo apresentado por Marçal na época foi assinado por um médico já falecido que nunca tinha trabalhado na clínica que emitiu o atestado e que sequer era psiquiatra. A família do médico também acionou Pablo Marçal na Justiça.

De qualquer forma, Marçal disse que o indiciamento em apenas 34 dias (o fato ocorreu em 4 de outubro) é um “verdadeiro recorde”.

Na nota emitida após tomar conhecimento do indiciamento, o ex-coach tentou passar tranquilidade e disse que acredita em um tempo ainda menor será declarado inocente. “Sigo acreditando na Justiça, no Brasil e acima de tudo no nosso povo!”, encerrou a nota.

Com o indiciamento, Marçal, que até então era apenas um investigado, terá que aguardar a avaliação do Ministério Público. Se o MP oferecer denúncia e o juiz aceitar, o ex-coach salta da posição de indiciado para a de réu e responderá no Tribunal criminalmente por falsificação de documento, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão e pagamento de multa.