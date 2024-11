Apóstolo Rina: Relembre as polêmicas envolvendo o fundador da Bola de Neve, que morreu em acidente em SP

Na noite do último domingo, dia 17 de novembro, o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, de 52 anos, morreu em um acidente de moto na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas (SP).

Conhecido como apóstolo Rina, o fundador da igreja evangélica ‘Bola de Neve’ voltava de um culto em São João da Boa Vista, juntamente com o grupo ‘Pregadores do Asfalto’, quando perdeu o controle da moto e caiu.

Polêmicas

O líder evangélico estava afastado das atividades da igreja desde junho deste ano após as denúncias de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação contra a então esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas.

Na época, o afastamento foi divulgado como uma decisão tomada por Rina e pelo Conselho Deliberativo da Igreja. “O Conselho Deliberativo, junto ao Apóstolo Rina, decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e de sua família”, anunciou a entidade.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as acusações, e a Justiça também havia concedido medida protetiva para Denise, estipulando que o pastor deveria manter ao menos 300 metros de distância da vítima, familiares e testemunhas, além da proibição de se comunicar com ela. Por ordem judicial, o apóstolo também chegou a ter uma arma apreendida.

Na ocasião, a assessoria de imprensa de Rina alegou que a pistola estaria “registrada e guardada me um cofre de um clube de tiro, com todos os documentos atualizados”. Ele negou as acusações.