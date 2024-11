Vestibular da Fatec-SP: hoje é o último dia para pleitear isenção na taxa de inscrição

Estudantes que pretendem prestar o vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) no estado de São Paulo têm somente até o final do dia de hoje para solicitar a isenção ou redução no valor da taxa de inscrição.

ANÚNCIO

A solicitação deve ser feita preenchendo o formulário de inscrição no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O valor da taxa de inscrição no vestibular 2025 é de R$ 60, mas o estudante pode conseguir isenção total ou de até 50% no valor.

De acordo com o Centro Paula Souza, mantenedora da Fatec, neste ano serão concedidas 6 mil isenções de pagamento. Para redução no valor, não há limite estabelecido. A resposta sobre os pedidos de isenção serão divulgadas no dia 27 de novembro, no portal do candidato.

REQUISITOS

Para solicitar a isenção, o aluno precisa concluir em 2024 ou já ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública municipal, estadual ou federal ou em instituição particular. Além disso, é necessário comprovar renda bruta familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa.

Inscrição para o vestibular

As inscrições para o vestibular das Fatecs abrem no dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Quem tiver dificuldade de acesso à Internet para fazer a inscrição pode entrar em contato com a unidade mais próxima da Fatec e solicitar o uso do computador para realizar a inscrição, mediante agendamento.

A prova será realizada no dia 12 de janeiro de 2025.

Confira o calendário do Vestibular 2025: