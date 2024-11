Fuvest 2025 registra taxa de abstenção histórica na primeira fase do vestibular

Realizada no último domingo, 17 de novembro, a primeira fase da Fuvest 2025 registrou uma média histórica. Dos 107.333 candidatos inscritos para o vestibular de acesso à Universidade de São Paulo (USP), apenas 8.031 não compareceram para realizar a prova. Com os dados confirmados, a taxa de abstenção registrada foi de 7,48%, a mais baixa da história.

Para Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest, o número conquistado mostra uma maior taxa de efetividade entre o número de inscrições e as provas realizadas pelos candidatos. A porcentagem foi a mais baixa já registrada em uma edição o vestibular.

Cidades do interior lideram na abstenção

De acordo com o Metrópoles, a maior taxa de abstenção foi registrada na cidade de Barretos, no interior de São Paulo. No município foi registrada uma abstenção de 12,47% dos candidatos inscritos. Na sequência aparece a cidade de Registro, também no interior do estado, com 10,29% de abstenções.

Por sua vez, a capital registrou um índice de abstenção de 7,94% entre os candidatos. O menor índice registrado foi em Pirassununga, cidade em que apenas 4,09% dos inscritos não compareceram aos locais de prova para realizar a primeira fase da Fuvest 2025.

Na prova realizada em 17 de novembro, os candidatos responderam à 90 questões de múltipla escolha em um exame com duração máxima de cinco horas. Além dos tópicos já esperados, as questões também contaram com temas atuais e até mesmo a presença de ídolos dos jovens entre os textos e temas abordados.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 2 de dezembro, semanas antes da realização da segunda fase, que acontece em 15 e 16 do mesmo mês. O resultado final e a primeira lista de convocados para matrícula será divulgado em 24 de janeiro de 2025.