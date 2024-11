Cruzeirense ferido em emboscada feita por torcedores membros da Mancha Alviverde tem alta

Teve alta o torcedor cruzeirense ferido durante uma emboscada da Mancha Alviverde à dois ônibus que levavam a torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro. O rapaz, que não teve sua identidade divulgada a pedido da família, estava internado no Hospital Estadual de Franco da Rocha desde o dia 27 de outubro. As informações foram divulgadas pelo G1.

De acordo com a publicação, o rapaz teve traumatismo craniano e sofreu queimaduras em 20% do corpo quando um grupo de palmeirenses atacou dois ônibus que levavam torcedores do Cruzeiro para Minas Gerais. A emboscada aconteceu na manhã do dia 27 de outubro, na Rodovia Fernão Dias, altura de Mairiporã (SP).

Na ação ao menos 17 torcedores integrantes da organizada Máfia Azul ficaram feridos e um deles, identificado como José Victor Miranda, morreu. A evolução clínica do torcedor que seguia internado foi dentro do esperado. Ele deixou a UTI no dia 7 de novembro e seguiu por mais nove dias internado, até ter alta no último sábado (16).

Relembre o caso

A emboscada realizada por torcedores da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, teve como alvo dois ônibus que levavam integrantes da torcida Máfia Azul, organizada do Cruzeiro. O ato seria uma vingança por um ataque anterior realizado na mesma rodovia, mas em Minas Gerais. Na ocasião, em 2022, palmeirenses foram agredidos por integrantes da Máfia, que registraram e compartilharam as agressões nas redes sociais.

Ao todo, sete torcedores ligados à Mancha Alviverde foram indiciados pela polícia e devem responder pelos crimes de homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e associação criminosa. Entre os torcedores, somente Alekssander Tancredi segue preso. Os demais seguem foragidos da Justiça, sendo eles: