Caso sobreviva aos ferimentos, ex-esposa do homem-bomba do DF pode ser presa; entenda

Internada com queimaduras de terceiro grau espalhadas pelo corpo, Daiane Dias, ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, pode ser presa caso sobreviva aos ferimentos. Apontada como a responsável pelo incêndio na casa do homem, que ficou conhecido como o “homem-bomba do DF”, a mulher teria tentado tirar a própria vida ao provocar o fogo.

ANÚNCIO

Leia também: “Ela não queria sair”: testemunha diz que ex-mulher do homem-bomba foi resgatada do incêndio contra vontade e afirmou que fazia parte do plano

De acordo com uma reportagem publicada pela CNN Brasil, a informação foi confirmada por Ulisses Gabriel, delegado da Polícia Civil. Caso sobreviva e seja presa, Daiane poderá passar até 6 anos atrás das grades.

Francisco ficou conhecido como “homem-bomba do DF” após realizar um atentado com bombas caseiras contra o Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, dia 13 de novembro. Após arremessar artefatos contra a frente do prédio, ele direcionou uma outra bomba para seu próprio corpo e faleceu no local.

Entenda o caso

A casa em que Francisco Morava, em Rio do Sul, interior de Santa Catarina, foi incendiada na manhã de domingo (17). A principal hipótese dos investigadores é de que o fogo tenha começado por ação de Daiane em uma tentativa de suicídio. Ela teria comprado um produto inflamável, espalhado no imóvel e em seu corpo, e iniciado o fogo em seguida.

Um vizinho socorreu Daiane que foi encaminhada ao Hospital Regional Alto Vale pelas equipes do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência. Até o momento, a mulher segue internada em estado grave com queimaduras de terceiro grau pelo corpo.

Vídeos que foram compartilhados mostram o momento em que o vizinho tira a mulher de dentro do imóvel e segue tentando acalmá-la enquanto aguarda pelo socorro. Nas imagens, Daiane é vista gritando com o homem e perguntando por qual motivo ele a salvou.