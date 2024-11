Saiba quem são o jogador de futebol e a influencer presos por receptação de carro roubado, em MT

O jogador de futebol Raul Mendes, de 24 anos, que já passou por clubes como o Cuiabá, Remo, Portuguesa Santista e Cianorte, foi preso suspeito de adulteração e receptação de um veículo roubado, em Mato Grosso. Ele estava com a influenciadora digital Cris Reinheimer, que também foi detida. Ela já foi alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro de organização criminosa.

O casal foi preso no bairro Despraiado, em Cuiabá, na tarde de quinta-feira (14). De acordo com o boletim de ocorrência, eles estavam no carro, um Jeep Compass prata, quando foram abordados por uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Ao consultar as placas, os agentes constataram sinais de adulteração e que aquele veículo tinha queixa de roubo.

No interior do carro, os policiais acharam o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), mas o documento era de outro veículo, uma Hilux SWA branca. Assim, o casal foi conduzido à Central de Flagrantes para os devidos esclarecimentos.

O último time em que Raul atuou foi o Cianorte, mas atualmente ele está sem clube. Já a influenciadora digital, que acumula mais de 16 mil seguidores nas redes sociais, fechou seus perfis depois que foi investigada por lavagem de dinheiro e organização criminosa na “Operação Carga Pesada”, deflagrada em 2022.

Não há confirmação se os suspeitos foram liberados após o depoimento. A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos detidos até esta publicação.