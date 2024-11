Internado após acidente de carro, jogador da LDU Marco Angulo, de 22 anos morre em hospital

Morreu na noite desta segunda-feira, aos 22 anos, o meio-campista marco Angulo, que defendia a LDU, do Equador, após passar 35 dias internado em estado grave na UTI de um hospital em Quito.

Angulo sofreu um acidente de carro em uma rodovia no sudeste de Quito em 7 de outubro, quando o carro onde estava bateu em uma estrutura metálica, matando duas pessoas, entre elas o companheiro de equipe Roberto Cabezas. Segundo o boletim do hospital, o jogador sofreu lesões sérias na cabeça e no pulmão.

“Com profunda dor e tristeza, lamentamos anunciar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Fazemos extensivas nossas condolências aos familiares e entes queridos. Sua partida será uma perda irreparável em nossos corações”, diz a nota publicada pela LDU.

Apesar de sua pouca idade, o atleta já havia defendido o Independiente del Valle, Cincinatti e a LDU, além de atuar pela seleção equatoriana em três oportunidades.