VÍDEOS: Ônibus atropela 12 pessoas em adega após ser atingido por carro em cruzamento, na Grande SP

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um ônibus foi atingido por um carro em um cruzamento de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, e invadiu uma adega. Além do condutor do coletivo, outras 12 pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave. O motorista responsável pela colisão fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

O acidente aconteceu no último sábado (9), na Avenida João XXIII, no Jardim São Pedro. Veja abaixo vídeos de diferentes ângulos:

Após ser atingido pelo carro, que não respeitou o sinal de “pare” no cruzamento, o ônibus bateu contra um carro que estava estacionado e o empurrou para dentro da adega, atingindo as pessoas que estavam no estabelecimento.

De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o motorista do ônibus e outras 12 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levaram 10 dos feridos ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e à Santa Casa de Misericórdia, sendo que seis deles tinham quadros considerados graves. Já as demais vítimas foram removidas por meios próprios. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde delas.

O ônibus, que fazia a linha E508, trafegava sem passageiros no momento do acidente. A via teve de ser interditada para a operação de resgate e só foi liberada ao trânsito por volta de 2h de domingo (10).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Os agentes analisam as imagens gravadas pelas câmeras de segurança para tentar identificar o motorista que provocou o acidente e fugiu.